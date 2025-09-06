GRABADO el 06-09-2025

¡AL DESCUBIERTO! Hackean a PNP y se descubre como espían a los que rechazan al Gobierno de Dina

-Corte IDH ratifica que la Ley de Amnistía es inaplicable y que el Perú violó la Convención Americana



-Servidores de Inteligencia de PNP son hackeados y exponen información clasificada



-César Acuña pide estado de sitio para Trujillo y que el Ejército tome el control de la ciudad



Desde El Búho pe

Además hoy día 08 de Setiembre en el calendario del Perú.

