GRABADO el 05-09-2025

LES DAN CON PALO Nuevo atentado en Trujillo: culpan al Gobierno por la violencia descontrolada

"ACUÑA NUNCA MÁS" Un nuevo atentado con dinamita despertó el temor en Trujillo. La estruendosa explosión sacudió la urbanización Las Quintanas, dejando 30 viviendas afectadas. Tras el hecho, un grupo de vecinos expresó su rechazo al gobernador de La Libertad, César Acuña, coreando: "¡Acuña, nunca más!". Por su parte, en conferencia de prensa, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, criticó la inacción del Gobierno frente a la escalada de violencia que azota la ciudad.



¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe





noticiasperu ultimasnoticias noticiashoyperu loultimo loultimonoticiasperu dinaboluarte cesaracuña alianzaparaelprogreso trujillo inseguridadciudadana delincuenciaorganizada extorsión policiaperu policíanacionaldelperú

Desde El Búho pe

LES DAN CON PALO Nuevo atentado en Trujillo: culpan al Gobierno por la violencia descontrolada.

¡MARTÍN VIZCARRA LIBRE!, reanuda su campaña electoral Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Ayacucho: Heladas provocan la muerte de más de 9 mil animales PASÓ EN EL PERÚ.

PASÓ EN EL PERÚ: Trujillanos gritan corrupto a César Acuña en visita de ministro de Boluarte.

¿SANTIVAÑEZ, EL CULPABLE? Harvey Colchado se cansa y revela amenazas de mu3rte: sería la misma PNP.

Lambayeque: Mincetur evalúa declarar el Día del Pan con Chicharrón PASÓ EN EL PERÚ.

Queman congreso en Indonesia por alza de sueldos a legisladores Y PERÚ REACCIONA ASÍ.

QUIEREN CASTIGAR A LA FISCALÍA Delia Espinoza desenmascara al premier de Dina: No mienta.

SALIÓ EMPODERADO Vizcarra salió de la cárcel haciendo TX: "Los del penal no querían que me vaya".

QUEDÓ GRABADO Captan a policía dando un golpe a un hombre que lo habría insultado en Trujillo.

¡TOLEDO LO SUFRE! Betssy Chávez y Vizcarra salen libres, pero Toledo recibe 13 años más de cárcel.

PASÓ EN EL PERÚ: Mincetur evalúa declarar el Día del Pan con Chicharrón, heladas m4t4n animales.

Liberan a Vizcarra y Betssy Chávez, mientras condenan a Toledo Pico a Pico con Mabel Cáceres.

FRAUDE A LA VISTA Polémico regreso de EL FRONTÓN: Dina promete 2 mil reos, pero INPE la desmiente.

MINISTRO DEL DESCARO Santivañez niega cuenta en X, se ríe de denuncias pero Fiscalía lo arrincona.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.