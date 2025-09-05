GRABADO el 05-09-2025

Puno: Fiscal de la Nación enfrenta críticas, población reclama justicia PASÓ EN EL PERÚ

Los ciudadanos de Puno y Juliaca expresaron su inconformidad total ante la Fiscal de la Nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, durante las sesiones de trabajo técnica realizadas este miércoles y jueves. La población cuestionó directamente la deficiente actuación fiscal que permite la liberación de sospechosos en casos emblemáticos de extorsión, robo y corrupción policial.

La máxima autoridad del Ministerio Público visitó ambas ciudades para dialogar con la mesa de trabajo de seguridad ciudadana, donde enfrentó severos cuestionamientos sobre la gestión fiscal regional. Los habitantes denunciaron que fiscales locales carecen de tesis sólidas para mantener acusaciones efectivas contra delincuentes, especialmente en casos que involucran a miembros de la Policía Nacional.

Durante el encuentro en Juliaca el miércoles y posteriormente en la sede administrativa de Puno el jueves, ciudadanos manifestaron su indignación por casos de violación sexual y corrupción donde los principales sospechosos recuperan su libertad. La comunidad señaló directamente la ausencia de control interno sobre fiscales presuntamente corruptos.



