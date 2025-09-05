GRABADO el 05-09-2025

La Libertad: Trujillanos gritan corrupto a César Acuña en visita de ministro de Dina Boluarte PA

La visita del ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, a la ciudad de Trujillo terminó en medio de insultos, protestas y empujones contra las autoridades. El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, fue increpado por decenas de ciudadanos, quienes le gritaron corrupto y rata de dos patas en plena Plaza de Armas, en rechazo a los recientes escándalos por presuntas irregularidades en millonarios contratos de obras públicas.

Protestas en la llegada ministerial

El titular del MTC arribó a Trujillo para participar en la inauguración de almacenes de antracita en el puerto de Salaverry, así como en la firma de un convenio entre el Gobierno Regional de La Libertad y ProInversión destinado a actualizar los estudios de la tercera etapa del proyecto Chavimochic.

Sin embargo, la visita se vio marcada por las airadas manifestaciones contra el gobernador Acuña, a quien los pobladores responsabilizan de presuntos actos de corrupción en la ejecución de la carretera a Huanchaco y en la construcción del hospital de Virú.

Acusan agresiones policiales

Durante las protestas, personal de Seguridad del Estado y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) tuvieron que intervenir para controlar la situación. No obstante, pobladores de Salaverry denunciaron haber sido empujados y agredidos por la policía cuando intentaban expresar su malestar por la contaminación de carbón.

Me han metido este bastón o porra al cuello. Nosotros no somos delincuentes. Si estamos acá es porque estamos luchando, porque nos estamos muriendo por la contaminación. No venimos a perder el tiempo, relató una moradora visiblemente afectada.

Reclamos por la educación

La tensión aumentó cuando un grupo de padres y estudiantes protestó frente a la Casa de la Identidad, exigiendo mejoras en la infraestructura del colegio Mariano Melgar, del distrito El Porvenir. Según denunciaron, el plantel se encuentra en pésimas condiciones y no ha recibido atención del Gobierno Regional.

Tenemos miedo de estar ahí colegio pero para no perder clases asistimos igual porque no hay otra solución. Las paredes están rajadas. Nuestros padres protestan no porque quieren molestar, sino porque quieren nuestro bienestar, señaló una estudiante indignada, responsabilizando directamente a César Acuña por el abandono de la educación en la región.

Un clima de descontento

La protesta dejó en evidencia el creciente malestar de la población liberteña no solo contra el gobernador Acuña, sino también hacia los ministros del gobierno de Dina Boluarte, cuya presencia en la región es vista con rechazo.

Entre arengas, pancartas y gritos de repudio, la población exigió transparencia en el uso de los recursos públicos, obras de calidad y atención real a los problemas de salud, educación y medio ambiente que aquejan a La Libertad.



