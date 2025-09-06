GRABADO el 06-09-2025

La Libertad: Otro bombazo pone contra las cuerdas a Acuña, Dina y la PNP PASÓ EN EL PERÚ

¡Otra noche de terror! Otro día que se repite en Trujillo. Ya no sorprenden los atentados, lo que sorprende es la inacción de las autoridades: el gobernador regional de La Libertad, César Acuña la presidenta de la República, Dina Boluarte el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna y el jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP) en La Libertad, general Guillermo Llerena.

La noche del jueves 4 de septiembre, aproximadamente a las 10:45 p. m., un nuevo atentado con explosivos sacudió la ciudad. Una bomba estalló en una vivienda ubicada en la calle Lizarzaburu, frente al parque Perpetuo Socorro, en la urbanización Las Quintanas. La fuerte detonación alarmó a los vecinos y dejó daños materiales significativos.

Captura de sospechosos

Gracias a la rápida acción de vecinos y del Serenazgo, se logró intervenir a dos sujetos: un peruano y un ciudadano venezolano. Este último fue identificado a través de las cámaras de videovigilancia de la zona, aunque en todo momento negó su participación en el atentado.

Al día siguiente, viernes 5 de septiembre, en horas de la mañana, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a otro presunto implicado en el denominado dinamitazo.

Dinamita en una maleta

Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron el preciso instante en que un delincuente llega al lugar cargando una maleta de gran tamaño. Minutos después, deja el artefacto y huye de inmediato. Instantes más tarde, la potente explosión revienta todo a su paso, destruyendo viviendas aledañas y afectando la salud y tranquilidad de los vecinos.

Trujillanos contra Acuña

La indignación ciudadana crece. Trujillanos expresaron su rechazo por el nulo accionar de las autoridades frente a la ola de delincuencia, criminalidad, extorsiones y atentados con dinamita que azotan la ciudad.

La llamada Ciudad de la Eterna Primavera se apaga poco a poco, mientras los responsables de velar por la seguridad brillan por su ausencia.

Los pobladores exigen a la presidenta Dina Boluarte, al gobernador César Acuña, al alcalde Mario Reyna y al general Guillermo Llerena que tomen medidas firmes y contundentes contra la delincuencia que tiene a La Libertad de rodillas.



