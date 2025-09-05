GRABADO el 05-09-2025

¡MARTÍN VIZCARRA LIBRE!, reanuda su campaña electoral Pico a Pico con Mabel Cáceres

Hoy en Pico a pico:
- ¡MARTÍN VIZCARRA LIBRE!, reanuda su campaña electoral
- Fiscalía vs. Ministros de Dina Boluarte
- Harvey Colchado denuncia espionaje a periodistas, fiscales y policías
- Conexión regional: Obispos del Perú contra ley de Amnistía latigazos a funcionario de Corpac en Jaén por incumplimientos y policía actuando con violencia: derriban a hombre en Trujillo

¡AL DESCUBIERTO! Hackean a PNP y se descubre como espían a los que rechazan al Gobierno de Dina.

Nueva explosión en Trujillo desata ira contra Acuña Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Cusco: Se rompe el monopolio de Consettur en Machu Picchu y arranca plan de contingencia.

La Libertad: Otro bombazo pone contra las cuerdas a Acuña, Dina y la PNP PASÓ EN EL PERÚ.

Junín: Colegio de Abogados demanda de institucionalidad de ley de prescripción de delitos de lesa.

Docente de universidad de Huancayo crea reactor para convertir botellas de plástico en combustible.

PASÓ EN EL PERÚ Denuncian institucionalidad de ley de prescripción de delitos de lesa humanidad.

UNA BURLA Ni los congresistas aprueban el último presupuesto de Dina Boluarte: puro derroche.

La Libertad: Trujillanos gritan corrupto a César Acuña en visita de ministro de Dina Boluarte PA.

Puno: Fiscal de la Nación enfrenta críticas, población reclama justicia PASÓ EN EL PERÚ.

LES DAN CON PALO Nuevo atentado en Trujillo: culpan al Gobierno por la violencia descontrolada.

¡MARTÍN VIZCARRA LIBRE!, reanuda su campaña electoral Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Ayacucho: Heladas provocan la muerte de más de 9 mil animales PASÓ EN EL PERÚ.

PASÓ EN EL PERÚ: Trujillanos gritan corrupto a César Acuña en visita de ministro de Boluarte.

¿SANTIVAÑEZ, EL CULPABLE? Harvey Colchado se cansa y revela amenazas de mu3rte: sería la misma PNP.

Además hoy día 08 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de la Fibrosis Quística

Día Mundial de la Fibrosis Quística

Festividad de la Virgen de la Natividad en Acora (Puno)

Festividad de la Virgen de la Natividad en Acora (Puno)

Inauguración de la Cripta de los Héroes

Inauguración de la Cripta de los Héroes

Festividad de la Virgen de Cocharcas de Sapallanga (Junín)

Festividad de la Virgen de Cocharcas de Sapallanga (Junín)

Nace el compositor Adrián Flores Albán

Nace el compositor Adrián Flores Albán

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

