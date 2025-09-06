GRABADO el 06-09-2025

Cusco: Se rompe el monopolio de Consettur en Machu Picchu y arranca plan de contingencia

Machu Picchu vive horas clave tras el fin del contrato de la empresa de buses Consettur. El 4 de septiembre venció la concesión de casi 30 años que mantenía esta empresa sobre la ruta Hiram Bingham, carretera que traslada todos los días a miles de turistas de Machu Picchu pueblo hasta la ciudadela inka. Sin licitación concluida, la Municipalidad Provincial de Urubamba anunció un plan de contingencia: contratación directa por 4 meses con la empresa Inversiones San Antonio de Torontoy, que ya tiene 18 buses listos en la hidroeléctrica para cubrir el trayecto.

El alcalde de Urubamba afirma que todo cuenta con opinión favorable del MTC y emplaza a SERNAMP a que dé la autorización para que estos buses operen en la ruta. Sin embargo, SERNANP aclaró a través de un comunicado que ellos ya respondieron al documento enviado por el alcalde y que la Municipalidad tiene competencia para autorizar los ingresos y el retiro de las unidades de Consetur. Mientras tanto, los buses de Consetur siguen operando con normalidad y la tensión crece.

Autoridades, operadores turísticos y vecinos coinciden en algo: se debe evitar que este cambio derive en caos o violencia y, sobre todo, que la riqueza de Machu Picchu beneficie de verdad a sus comunidades y no solo a unos pocos. Seguiremos atentos a esta transición en la ruta más emblemática del Perú.



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

cusco consettur machupicchu urubamba pasoenelperú noticiasperu redmediosregionalesperu

Desde El Búho pe

Además hoy día 07 de Setiembre en el calendario del Perú.

