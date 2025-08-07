GRABADO el 08-08-2025

Gore invierte más de s/. 520 mil en mejoramiento del área de emergencia

Hasta la provincia de Julcán llegó a Gobernadora Regional en funciones Joana Cabrera Pimentel para supervisar los trabajos que se vienen realizando en el área de emergencia del hospital julcanero, donde el Gore invierte más de s/. 520 mil soles para su mejoramiento.



Por otro lado, participó de la campaña de operaciones de catarata organizada por el Gobierno Regional en coordinación con el IRO y la reda integral de salud de Julcán, donde más de 200 personas de 4 distritos fueron beneficiadas.



Joana Cabrera, visitó diferentes áreas del nosocomio como por ejemplo el área de telemedicina que vienen realizando 400 atenciones mensuales, además pudo evidenciar el buen manejo del ecógrafo que beneficia a más de 300 pacientes de toda la red, finalmente participó de una sesión demostrativa de comida saludable.



Por su parte la población julcanera mostró su satisfacción y agradecimiento por el trabajo que el Gore realiza en beneficio del sector salud, esperando que este tipo de cruzadas se realicen cada mes.



7 de agosto de 2025.

Además hoy día 09 de Agosto en el calendario del Perú.

