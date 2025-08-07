GRABADO el 08-08-2025

Madre de familia salva de morir en accidente de tránsito

La mañana del jueves, una madre de familia fue atropellada por una motocicleta en plena vía del centro poblado El Milagro, distrito de Huanchaco. El accidente fue captado por cámaras de seguridad, donde se observa a la mujer cruzando la avenida acompañada de su esposo, quien cargaba a un menor de edad. En un intento por ganar el paso, la pareja apresura su caminar justo cuando aparece la motocicleta, que termina embistiendo violentamente a la mujer.



Tras el impacto, tanto la madre como el conductor de la moto resultaron heridos y quedaron tendidos sobre el pavimento. El esposo de la víctima corre a auxiliarla mientras la mujer intenta incorporarse y en cuestión de minutos, fueron asistidos por transportistas y personas que se encontraban en la zona. El accidente generó preocupación entre los vecinos por la falta de respeto a los cruces peatonales en avenidas transitadas como esta.



Las imágenes de las cámaras determinarán las responsabilidades del hecho.



Las autoridades ya se encuentran investigando las circunstancias exactas del accidente, mientras los involucrados se recuperan de sus heridas.



