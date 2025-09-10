GRABADO el 10-09-2025

Jardín botánico reabrirá sus puertas tras trabajos de mantenimiento

Después de casi 10 días de permanecer cerrado, el Jardín Botánico de la ciudad de Trujillo volverá a recibir visitantes este martes 10 de setiembre desde las 9 de la mañana. La medida se adoptó tras la culminación de trabajos de mantenimiento en las áreas verdes, los cuales se realizaron por motivos de seguridad.



El ingeniero Paul Huánuco, supervisor del Jardín Botánico, informó que además se ha proyectado la construcción de un mariposario y un espacio para la realización de matrimonios, obras que se espera culminar antes de diciembre.



Asimismo, Huánuco precisó que se han ejecutado labores de mantenimiento que nunca antes se habían realizado y que representaban un riesgo para el público. Como parte de la mejora, se procederá a sembrar flores y grass en las zonas intervenidas, contribuyendo a la conservación y embellecimiento del lugar.



Actualmente, el Jardín Botánico cuenta con un terreno de 2 hectáreas y media y con más de 300 tipos de plantas y al menos 8 especies de animales. Desde la administración se invitó a la población trujillana y a los turistas a visitar este renovado espacio natural, donde se podrá disfrutar de mayor seguridad y salubridad.



Desde Cosmos Perú

Además hoy día 11 de Setiembre en el calendario del Perú.

