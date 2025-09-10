GRABADO el 10-09-2025

Personal de salud del hosp. Lazarte se suma a huelga nacional indefinida

El personal médico, de enfermería y obstetricia del hospital Víctor Lazarte de Trujillo inició una huelga nacional indefinida, como parte de la medida convocada a nivel nacional en defensa plena de la seguridad social. La protesta busca exigir al Gobierno central una atención inmediata a las demandas del sector.



La representante del Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social (SINESS), licenciada Jenny Ipanaqué, informó que la paralización también incluye el pedido de la salida del presidente ejecutivo de la institución. Además, uno de los médicos de este nosocomio, precisó que habría presuntas irregularidades que afectan al asegurado.



Desde el hospital Lazarte, se precisó que las consultas externas quedarán suspendidas y serán reprogramadas al término de la huelga, lo que generará un fuerte impacto en la atención de los pacientes. Más de 600 mil asegurados en la región se verán afectados con la reprogramación de sus citas.



Los dirigentes sindicales reiteraron que no levantarán la huelga hasta que el Ejecutivo atienda sus reclamos. En tanto, exhortaron a la población a comprender las medidas adoptadas, que aseguran buscan salvaguardar la seguridad social y mejorar los servicios en beneficio de los asegurados.



La protesta cuenta con la participación de mil enfermeras, más de 300 médicos y más de 100 obstetras de este nosocomio y de otras sedes regionales. Los gremios aseguran que la falta de soluciones concretas en el sector salud está poniendo en riesgo la calidad de la atención y los derechos de los trabajadores y la autonomía de EsSalud.





