GRABADO el 10-09-2025

EsSalud garantiza atención ante huelga indefinida

Ante el inicio de la huelga nacional indefinida de ESSALUD en todo el país, el presidente ejecutivo de esta entidad del Estado, garantizó la atención a los cientos de asegurados en los servicios asistenciales durante paralización.



De acuerdo a un comunicado, ESSALUD ha adoptado medidas para que se continúe con las prestaciones asistenciales a más de 12 millones de asegurados en el país.



Ante este hecho, la alta dirección convocó una reunión con gerentes centrales y gerentes de las redes asistenciales, a fin de desarrollar un plan de trabajo que asegure los servicios en los hospitales.



Por la huelga indefinida, se dispuso la redistribución del personal de retén y otras medidas, garantizando también la operatividad de los servicios críticos como unidades de cuidados intensivos, centros obstétricos, centros quirúrgicos, bancos de sangre y emergencia.



Según información de la gerencia de EsSalud, en los últimos días se mantuvo un diálogo con los diversos gremios. Como resultado de estas conversaciones 10 sindicatos han optado por no apoyar la medida de fuerza. Entre ellos se encuentran la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud, el Sindicato Unitario Nacional de Técnicos y Auxiliares Especializados de EsSalud, y el Sindicato Nacional del Seguro Social CAS a 728.



Cabe indicar que para conocer qué hospitales y centros están atendiendo con normalidad y reprogramar sus citas médicas, los usuarios pueden llamar a 01 411-8000 y marcar la Opción 1.



