GRABADO el 10-09-2025

EsSalud garantiza atención ante huelga indefinida

Ante el inicio de la huelga nacional indefinida de ESSALUD en todo el país, el presidente ejecutivo de esta entidad del Estado, garantizó la atención a los cientos de asegurados en los servicios asistenciales durante paralización.

De acuerdo a un comunicado, ESSALUD ha adoptado medidas para que se continúe con las prestaciones asistenciales a más de 12 millones de asegurados en el país.

Ante este hecho, la alta dirección convocó una reunión con gerentes centrales y gerentes de las redes asistenciales, a fin de desarrollar un plan de trabajo que asegure los servicios en los hospitales.

Por la huelga indefinida, se dispuso la redistribución del personal de retén y otras medidas, garantizando también la operatividad de los servicios críticos como unidades de cuidados intensivos, centros obstétricos, centros quirúrgicos, bancos de sangre y emergencia.

Según información de la gerencia de EsSalud, en los últimos días se mantuvo un diálogo con los diversos gremios. Como resultado de estas conversaciones 10 sindicatos han optado por no apoyar la medida de fuerza. Entre ellos se encuentran la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud, el Sindicato Unitario Nacional de Técnicos y Auxiliares Especializados de EsSalud, y el Sindicato Nacional del Seguro Social CAS a 728.

Cabe indicar que para conocer qué hospitales y centros están atendiendo con normalidad y reprogramar sus citas médicas, los usuarios pueden llamar a 01 411-8000 y marcar la Opción 1.

Síguenos en nuestras redes sociales:

FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru
X: https://twitter.com/TVCosmosPeru
TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu
IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/

Página Web: https://tvcosmos.pe/

SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/

TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Cosmos Noticias Digital - 12 de setiembre.

Cosmos Noticias Digital.

Cosmos Noticias Digital - 11 de setiembre.

Asesinan a trabajador municipal y piden S/ 20 mil para entregar cuerpo.

Detonan explosivo en vivienda de Nuevo Chao.

Captan a sujetos cortando cables en la urb. Los Jardines.

Un fallecido y dos heridos dejó accidente en el tramo Chuín Paiján.

Acusan a Sergio Bolaños de tiroteo en urb. Progresiva Metropolitana.

Éxito total: cine de Bollywood conquistó al público.

Profesor solicitaba presunto favor sexual a su alumna.

Cae presunta banda delictiva Los Indeseables de Pacasmayo.

EsSalud garantiza atención ante huelga indefinida.

Jardín botánico reabrirá sus puertas tras trabajos de mantenimiento.

Personal de salud del hosp. Lazarte se suma a huelga nacional indefinida.

"Si el control posterior de un proyecto tiene deficiencias se debe anular".

Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Cosmos Perú

video

Cosmos Noticias Digital - 12 de setiembre

video

Cosmos Noticias Digital

video

Cosmos Noticias Digital - 11 de setiembre

video

Asesinan a trabajador municipal y piden S/ 20 mil para entregar cuerpo

video

Detonan explosivo en vivienda de Nuevo Chao

video

Captan a sujetos cortando cables en la urb. Los Jardines

video

Un fallecido y dos heridos dejó accidente en el tramo Chuín Paiján

video

Acusan a Sergio Bolaños de tiroteo en urb. Progresiva Metropolitana

video

Éxito total: cine de Bollywood conquistó al público

video

Profesor solicitaba presunto favor sexual a su alumna

video

Cae presunta banda delictiva Los Indeseables de Pacasmayo

video

EsSalud garantiza atención ante huelga indefinida

video

Jardín botánico reabrirá sus puertas tras trabajos de mantenimiento

video

Personal de salud del hosp. Lazarte se suma a huelga nacional indefinida

video

"Si el control posterior de un proyecto tiene deficiencias se debe anular"

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día de la Historieta Peruana

Día de la Historieta Peruana

Captura del terrorista Abimael Guzmán

Captura del terrorista Abimael Guzmán

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 12 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.49
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo