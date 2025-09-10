GRABADO el 10-09-2025

Cae presunta banda delictiva Los Indeseables de Pacasmayo

En la provincia de Chepén, en la región La Libertad, cuatro personas fueron detenidas por la Policía Nacional luego de realizar un operativo ante la denuncia de algunos robos ocurridos en esta zona.



Los intervenidos pertenecerían a la presunta banda delincuencial Los Indeseables de Pacasmayo. Ellos estarían involucrados en diversos actos delictivos como el robo a una casa de apuestas y a un grifo ejecutados en el pasado mes de agosto.



En unas imágenes registradas por cámara de seguridad de una casa de apuestas, se observa como estos sujetos ingresan al local para robar todo lo que se encuentran a su alcance, incluso uno de los usuarios termina siendo asaltado.



En este otro video, se aprecia como estos sujetos a bordo de una motocicleta color roja se llevan el canguro con dinero perteneciente a una trabajadora de un grifo.



Tras la verificación de las imágenes, efectivos de la Depincri Chepén realizaron el seguimiento de ambos casos y lograron capturar a Richard Jhonny Pérez Zamora de 30 años de edad, alias Jhony. Este sujeto confesó su participación en estos hechos y señaló a su presunto cómplice, identificándolo como Joel Anderson Muñoz Jave, alias Guru.



Durante el registro se incautó un arma de fuego, siete municiones, droga y un teléfono celular reportado como robado.



Esta intervención termino con la desarticulación de esta presunta banda criminal en la que también fueron intervenidas Roxana Maricielo Álvarez Machuca de 21 años de edad alias Gringa, Lisbet Beatriz Álvarez Machuca de 19 años de edad alias Muñeca y Natividad Machuca Terrones de 52 años de edad alias Tía.



Los detenidos y los objetos incautados fueron conducidos hasta la comisaria de la zona para continuar con las investigaciones.



