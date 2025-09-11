GRABADO el 11-09-2025

Cosmos Noticias Digital - 11 de setiembre

Asesinan a trabajador municipal y piden S/ 20 mil para entregar cuerpo.

Detonan explosivo en vivienda de Nuevo Chao.

Captan a sujetos cortando cables en la urb. Los Jardines.

Un fallecido y dos heridos dejó accidente en el tramo Chuín Paiján.

Acusan a Sergio Bolaños de tiroteo en urb. Progresiva Metropolitana.

Éxito total: cine de Bollywood conquistó al público.

Profesor solicitaba presunto favor sexual a su alumna.

Cae presunta banda delictiva Los Indeseables de Pacasmayo.

EsSalud garantiza atención ante huelga indefinida.

Jardín botánico reabrirá sus puertas tras trabajos de mantenimiento.

Personal de salud del hosp. Lazarte se suma a huelga nacional indefinida.

"Si el control posterior de un proyecto tiene deficiencias se debe anular".

Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día de la Historieta Peruana

Captura del terrorista Abimael Guzmán

