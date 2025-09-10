GRABADO el 10-09-2025

"Si el control posterior de un proyecto tiene deficiencias se debe anular"

El Gobierno Regional de La Libertad confirmó la anulación del contrato con la empresa encargada de ejecutar la obra vial de ingreso a Huanchaco, decisión adoptada tras detectarse irregularidades en el proceso. Según la resolución emitida, la medida se fundamenta en la transgresión del principio de presunción de veracidad, lo que invalidó la continuidad del proyecto.



Al respecto, el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna, se pronunció señalando que corresponde aplicar las normas administrativas cuando se detectan deficiencias en el control posterior de un contrato.



Son disposiciones que se deben respetar, puntualizó. La obra, considerada clave para mejorar el acceso al distrito turístico de Huanchaco, queda nuevamente en suspenso a la espera de que el Gobierno Regional adopte nuevas medidas para garantizar su ejecución en beneficio de los ciudadanos y el sector turístico.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Cosmos Noticias Digital - 11 de setiembre.

Asesinan a trabajador municipal y piden S/ 20 mil para entregar cuerpo.

Detonan explosivo en vivienda de Nuevo Chao.

Captan a sujetos cortando cables en la urb. Los Jardines.

Un fallecido y dos heridos dejó accidente en el tramo Chuín Paiján.

Acusan a Sergio Bolaños de tiroteo en urb. Progresiva Metropolitana.

Éxito total: cine de Bollywood conquistó al público.

Profesor solicitaba presunto favor sexual a su alumna.

Cae presunta banda delictiva Los Indeseables de Pacasmayo.

EsSalud garantiza atención ante huelga indefinida.

Jardín botánico reabrirá sus puertas tras trabajos de mantenimiento.

Personal de salud del hosp. Lazarte se suma a huelga nacional indefinida.

"Si el control posterior de un proyecto tiene deficiencias se debe anular".

Mario Reyna: No hay permiso para una feria en el Real Plaza".

Hallan restos de una persona en Moche.

Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.