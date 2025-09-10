GRABADO el 10-09-2025

Captan a sujetos cortando cables en la urb. Los Jardines

A plena luz del día y sin medir el peligro, este sujeto fue captado subido en un poste cortando cables. No le importó ser grabado por una vecina que le increpa su accionar.
Este hecho se produjo en la urbanización los jardines en Trujillo, donde este sujeto al parecer extranjero es visto in fraganti.

Los residentes denunciaron que vienen siendo víctimas de sujetos de mal vivir que cortan los cables que quedan regados en el suelo, representando un peligro para transeúntes y conductores.

En otros videos registrados por las cámaras de seguridad de las casas, también se observa a este hombre con gorra llevarse la tapa de los medidores.

Cabe señalar, que no es la primera vez que vecinos reportan estos actos, por lo que piden tomar medidas frente a esta problemática.

Desde Cosmos Perú

Cosmos Noticias Digital.

Además hoy día 10 de Setiembre en el calendario del Perú.

