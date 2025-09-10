GRABADO el 10-09-2025

Un fallecido y dos heridos dejó accidente en el tramo Chuín Paiján

Alrededor de las 6:30 de la mañana se produjo un accidente de tránsito en la vía que conecta el poblado de Chuín con el distrito de Paiján en la provincia de Ascope. Una persona falleció tras la colisión entre un automóvil y un tráiler.



Producto del impacto, el conductor del auto, víctor ríos carranza, quedó atrapado entre los fierros retorcidos y murió, mientras que la persona que lo acompañaba resultó herida.

El conductor del tráiler de placa AUY-897, también sufrió lesiones y fue trasladado al hospital de Casa Grande por personal de Serenazgo de la Municipalidad de Paiján, quienes llegaron a la escena.



Las causas de este accidente son investigadas por las autoridades competentes.



