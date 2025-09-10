GRABADO el 10-09-2025

Asesinan a trabajador municipal y piden S/ 20 mil para entregar cuerpo

La familia de Luis Anticona Gutiérrez vive una pesadilla. Este trabajador de limpieza pública de Víctor Larco de tan solo 23 años desapareció la noche del sábado 06 de setiembre al salir de su centro de labores.



Después de tres días de búsqueda, los familiares recibieron terribles imágenes en la que acaban con la vida de Luis, además y según sus padres, los criminales les exigen 20 mil soles para entregar el cuerpo.



Los padres de la víctima denunciaron su desaparición el domingo a la policía y esperan que ubiquen el cadáver de Luis, quien fue visto por última vez abordando un taxi por aplicativo al salir de su trabajo pasada las nueve de la noche.



Desde su vivienda en la prolongación Bolivia, la familia vela las fotografías del mayor de cinco hermanos y aficionado al fútbol. Piden a la Policía recuperar el cadáver de la víctima.



Se conoció que delincuentes venían extorsionando a un familiar, precisamente el pasado 3 de setiembre, detonaron un explosivo en un inmueble del jirón Trujillo en Buenos Aires. La policía investiga el caso.



Desde Cosmos Perú

Cosmos Noticias Digital - 11 de setiembre.

