GRABADO el 10-09-2025

Detonan explosivo en vivienda de Nuevo Chao

La detonación de un explosivo alarmó a los vecinos de la avenida Las Flores en la localidad de Nuevo Chao, en la provincia de Virú. Los propietarios del inmueble siniestrado dijeron desconocer los motivos del atentado.



El atentado con explosivo se produjo la noche del último lunes en este inmueble, dejando daños materiales en la fachada. Los vecinos expresaron su preocupación, pues señalaron que se sienten inseguros por estos actos criminales.



PNP informó de la captura de presuntos sospechosos



Por su parte, la Policía de Chao informó la intervención y retención de dos menores de 16 años, presuntamente implicados en actos de extorsión y tenencia de materiales peligrosos. De acuerdo con la investigación policial, integrarían la b.c. Los Cachacos del Chato Carlos. Según la información proporcionada por testigos y cámaras de seguridad, la Policía capturó a los presuntos sospechosos.



Los agentes incautaron un celular, al parecer, con conversaciones relacionadas a hechos extorsivos, un manuscrito exigiendo 10 mil soles bajo amenaza a su víctima, así como cartuchos de dinamita, stickers y un vehículo menor. La Fiscalía y la Policía investigan a los presuntos involucrados.



