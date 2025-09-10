GRABADO el 10-09-2025

Mario Reyna: No hay permiso para una feria en el Real Plaza"

El alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna, aseguró que no tiene conocimiento sobre la realización de ferias en el centro comercial Real Plaza, el cual permanece cerrado desde hace más de seis meses tras el colapso del techo del patio de comidas, tragedia que dejó fallecidos y heridos. La autoridad edil precisó que el establecimiento aún no cuenta con fecha oficial de reapertura, aclarando así los rumores que circulaban en torno a posibles actividades.



Se conoce que la red de emprendedores por la reactivación, solicitó a la Municipalidad Provincial y otras instituciones el apoyo para organizar ferias comerciales, culturales y de danzas, con el objetivo de dinamizar la economía de los negocios cercanos al Real Plaza, los cuales se han visto afectados por la escasa afluencia de clientes desde el cierre.



Plantearon utilizar espacios externos y la zona de estacionamiento del centro comercial para llevar a cabo estas actividades. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna autorización oficial para dichas ferias. Los emprendedores esperaban desarrollarlas entre septiembre y diciembre como estrategia para recuperar sus ventas en la temporada de fin de año, pero la falta de confirmación de las autoridades mantiene en suspenso esta alternativa de reactivación económica.



