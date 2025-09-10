GRABADO el 10-09-2025

Éxito total: cine de Bollywood conquistó al público

La población piurana disfrutó de la magia del cine de Bollywood, a sala llena, en el cinerama Plaza del Sol, se realizó la proyección gratuita de la película india Kabhi Khushi Kabhie Gham, organizada por la Embajada de la India en el Perú.



Ravi Arora, primer secretario y jefe de chancillería de la embajada, destacó que actividades como esta, fortalecen los lazos culturales entre la India y Perú. El objetivo es acercar al público amante de la pantalla grande a la magia del cine de Bollywood.



Cientos de asistentes, entre jóvenes y adultos una de las producciones más icónicas del cine indio, en una jornada que unió emociones, música y tradiciones.



Tras la proyección, el público se mostró satisfecho y emocionado, pidieron que actividades como esta se desarrollen con más frecuencia. Ya que se pueden disfrutar en familia.



Representantes de la Universidad de Piura, señalaron que esperan en un corto tiempo poder establecer convenios con la embajada india, a fin de poder proyectar este tipo de material cinematográfico en sus aulas.



Con este tipo de iniciativas, la India reafirma su compromiso de promover el intercambio cultural y continuar acercando su arte y su historia al Perú.



