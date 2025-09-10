GRABADO el 10-09-2025

Profesor solicitaba presunto favor sexual a su alumna

Esta es la desconcertada respuesta de este individuo, quien sería nada más y nada menos que un profesor de una institución educativa de Trujillo, él es acusado de pedir presuntamente favores sexuales a una alumna a cambio de mejorar sus calificaciones.



Tras la denuncia realizada por la propia madre de la menor de edad ante la policía nacional, efectivos del grupo Terna montaron un operativo y siguieron al detenido hasta el hotel donde este sujeto se encontraba con la escolar.



Al llegar hasta este inmueble los efectivos policiales pidieron a la encargada del local la llave de la habitación, por lo que luego procedieron a ingresar al cuarto e intervinieron a José Luis Choquehuanca Castillo de 32 años de edad. Durante el registro la policía encontró una caja de preservativos en uno de los bolsillos de su chaqueta. Asimismo, la menor de edad se encontraba tras una puerta por lo que segundos después fue retirada por los agentes.



El docente en un primer momento intento negar su presunto delito, pero al verse envuelto en este hecho, termino aceptando su error.



Tras culminar el operativo la policía nacional traslado a la persona detenida y las especies incautadas hasta la comisaria de San Andrés.



Por esta denuncia el docente será recluido en una carceleta mientras es investigado por el área contra la trata de personas.



Desde Cosmos Perú

