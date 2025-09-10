GRABADO el 10-09-2025

Acusan a Sergio Bolaños de tiroteo en urb. Progresiva Metropolitana

El nombre de Sergio Bolaños, propietario del inmueble dinamitado en la av. Perú vuelve a ser mencionado en una denuncia policial, el padre de un menor de 17 años que resultó herido en un ataque a balazos, lo acusa del atentado ocurrido la noche del pasado sábado 06 de setiembre en la urbanización Progresiva Metropolitana en Trujillo.



Según la denuncia policial, alrededor de las 8:30 de la noche, el agente inmobiliario llegaba a su casa en su camioneta acompañado de su hijo, cuando dos sujetos bajaron de un auto blanco y dispararon, la escena quedó registrada en las cámaras de vigilancia.



El tiroteo dejó herido al adolescente, quien sería sobrino de Bolaños, fue conducido a un hospital. De acuerdo con el testimonio del denunciante, Sergio Bolaños buscaría venganza. La Policía confirmó la denuncia y se encuentra investigando este caso.



