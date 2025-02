Ante las elecciones electorales del 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que el 12 de abril será la fecha de cierre total del padrón electoral. Este proceso es crucial para garantizar que todos los ciudadanos habilitados para votar figuren correctamente en el registro y puedan ejercer su derecho al voto sin inconvenientes.



José Terrones, jefe de la oficina regional del Reniec en La Libertad (LL), destacó que La Libertad es la segunda región con más electores a nivel nacional, y que las mujeres representan el mayor porcentaje de votantes en la región.



Sin embargo, Terrones también señaló algunas áreas de preocupación, como los jóvenes que aún no han actualizado su DNI y los familiares de personas fallecidas que no han inscrito sus fichas de defunción, lo que puede generar inconvenientes en la hora de actualizar o renovar sus documentos.



En este contexto, el Reniec está llevando a cabo diversas campañas de actualización de datos. Este 15 de febrero, se realizará una jornada especial en el parque del distrito de Alto Trujillo, donde los ciudadanos podrán realizar los trámites correspondientes para regularizar su situación ante el padrón electoral.



Los residentes de la región y de Alto Trujillo, en particular, están llamados a participar activamente de esta jornada para garantizar que su derecho al voto sea reconocido en el proceso electoral venidero. Y pueden acercarse a las oficinas del RENIEC desde las 8:45 hasta las 5 de la tarde.



