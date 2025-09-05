GRABADO el 05-09-2025

PASÓ EN EL PERÚ Demandan de institucionalidad de ley de prescripción de delitos de lesa humanidad

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 05 setiembre 2025

JUNÍN: Colegio de Abogados demanda de institucionalidad de ley de prescripción de delitos de lesa humanidad
LA LIBERTAD: Otro bombazo pone contra las cuerdas a Acuña, Dina y la PNP
CUSCO: Se rompe el monopolio de Consettur en Machu Picchu y arranca plan de contingencia para reemplazar buses
AYACUCHO: Ministro de Trabajo alerta que miles de jóvenes terminan en mototaxis por elegir mal su carrera
AREQUIPA: Gerencia general del GRA expone una alta rotación con 5 gerentes en menos de 3 años

Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.

