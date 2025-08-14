EE.UU. ASFIXIA A MADURO: MILLONARIA CONFISCACIÓN PONE EN JAQUE A VENEZUELA RADAR24
HOY EN RADAR24 analizamos cómo EE.UU. asfixia a Maduro por medio de una confiscación millonaria que podría cambiar el rumbo del régimen. Explicamos qué activos están en juego, qué medidas legales se activaron y cómo esto golpea la economía venezolana. También te contamos ¿qué implicaciones tiene esta medida para el liderazgo de Maduro y qué respuesta podría venir desde Venezuela? No te pierdas este análisis sobre sanciones, activos confiscables y geopolítica.
EEUU, Maduro, confiscación, sanciones, activosopios, economíavenezolana, geopolítica, crisisvenezuela
00:05 EE.UU. ha confiscado más de 700 millones de dólares a maduro
04:45 Así es la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada
06:25 Maduro amenaza con desencadenar el inicio del fin del imperio norteamericano.
10:24 Diosdado Cabello rechaza acusación de EEUU sobre incautación a Maduro
13:18 Andy Carrión - Abogado penalista asegura que se viene la asfixia económica contra Maduro
24:44 Alfredo Flores - Director de ONG Ciudadanía Sin Fronteras Venezolano" relata los vínculos de Maduro con el Cártel de los Soles
