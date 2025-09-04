EL 80 DE MILITARES YA NO OBEDECEN A MADURO, ASEGURA MARIA CORINA RADAR24
El gobierno de EstadosUnidos ha decidido revocar el beneficio migratorio TPS que protegía a más de 250 mil venezolanos residentes en su territorio. Esta medida, impulsada por la administración de DonaldTrump, tendrá un impacto directo desde el 10 de septiembre, cuando expire oficialmente el permiso para quienes se inscribieron en 2021. Se abre así una ventana de 60 días que podría desencadenar una ola de autodeportación, con incentivos económicos de hasta 3,000 y pasajes gratuitos para retornar a Venezuela.
Pero ¿hay algo más detrás de esta decisión? Analistas y funcionarios apuntan a una posible sincronía con un eventual cambio de régimen en Venezuela. La líder opositora MaríaCorinaMachado ha declarado que el 80 de las fuerzas armadas ya no obedecen al régimen de NicolásMaduro, revelando grietas dentro de la estructura militar. Por su parte, desde Ecuador, el senador estadounidense MarcoRubio aseguró que Maduro es un fugitivo internacional y ratificó que es considerado el narcotraficante más buscado por EE.UU.
Hoy en Radar24, abordamos todas las aristas de esta crisis migratoria y política: la caída del TPS, el debilitamiento del chavismo, el papel de las milicias armadas y la creciente presión internacional. ¿Estamos ante el comienzo del fin del régimen de Maduro?
