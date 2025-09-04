GRABADO el 04-09-2025

EL 80 DE MILITARES YA NO OBEDECEN A MADURO, ASEGURA MARIA CORINA RADAR24

El gobierno de EstadosUnidos ha decidido revocar el beneficio migratorio TPS que protegía a más de 250 mil venezolanos residentes en su territorio. Esta medida, impulsada por la administración de DonaldTrump, tendrá un impacto directo desde el 10 de septiembre, cuando expire oficialmente el permiso para quienes se inscribieron en 2021. Se abre así una ventana de 60 días que podría desencadenar una ola de autodeportación, con incentivos económicos de hasta 3,000 y pasajes gratuitos para retornar a Venezuela.

Pero ¿hay algo más detrás de esta decisión? Analistas y funcionarios apuntan a una posible sincronía con un eventual cambio de régimen en Venezuela. La líder opositora MaríaCorinaMachado ha declarado que el 80 de las fuerzas armadas ya no obedecen al régimen de NicolásMaduro, revelando grietas dentro de la estructura militar. Por su parte, desde Ecuador, el senador estadounidense MarcoRubio aseguró que Maduro es un fugitivo internacional y ratificó que es considerado el narcotraficante más buscado por EE.UU.

Hoy en Radar24, abordamos todas las aristas de esta crisis migratoria y política: la caída del TPS, el debilitamiento del chavismo, el papel de las milicias armadas y la creciente presión internacional. ¿Estamos ante el comienzo del fin del régimen de Maduro?

00:00 Trump elimina el TPS para venezolanos en EE.UU.

05:13 Reacciones y tensiones con el régimen de Maduro

11:30 El caso de la narcolancha y acusaciones de narcotráfico

16:45 Narcoterrorismo y amenaza regional

21:58 Estrategia de Trump y consecuencias geopolíticas

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Día de los Ajíes Peruanos

Día de los Ajíes Peruanos

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Día Internacional de la Mujer Indígena

Día Internacional de la Mujer Indígena

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

