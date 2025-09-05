EE.UU. DESTRUIRÁ AVIONES VENEZOLANOS QUE REPRESENTEN AMENAZA RADAR24
El presidente DonaldTrump ha autorizado el uso de la fuerza contra aeronaves venezolanas que se acerquen de manera hostil a buques de guerra de EstadosUnidos en el Caribe. Esta medida responde al sobrevuelo de dos F-16 venezolanos cerca de la fragata USS Jason Dunham. Como parte de esta escalada, se han desplegado 10 aviones furtivos F35 en PuertoRico. ¿Estamos ante un nuevo conflicto regional? Hoy en RADAR24 analizamos las implicancias geopolíticas, militares y legales de esta decisión histórica.
