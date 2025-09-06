Noticias del 6 de setiembre: MADURO RESPONDE A TRUMP TRAS DESPLIQGUE DE F-35 EN EL CARIBE
Estas son las 5 noticias más importantes de hoy, viernes 6 de septiembre. En esta edición repasamos la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, la advertencia de Donald Trump, la redada de inmigrantes en Georgia, las protestas en Serbia y el histórico contrato del litio en Chile.
Maduro rechaza un conflicto con EE.UU.
El presidente de Venezuela aseguró que ninguna diferencia con Estados Unidos justifica un conflicto militar. Sus declaraciones llegan tras el despliegue de aviones F-35 en Puerto Rico y las crecientes acusaciones de narcotráfico en su contra.
Trump ordena atacar cazas venezolanos
El mandatario estadounidense advirtió que derribará cualquier avión militar de Venezuela que represente una amenaza para sus fuerzas en el Caribe. La tensión diplomática y militar sigue escalando con nuevas medidas del Pentágono.
Gran redada en Estados Unidos
Más de 475 inmigrantes, en su mayoría surcoreanos, fueron detenidos en una planta de baterías de Hyundai-LG en Georgia. El operativo migratorio generó tensiones con Corea del Sur y críticas sobre el respeto a los derechos de los detenidos.
Protestas en Serbia
Miles de manifestantes salieron a las calles en Novi Sad exigiendo elecciones anticipadas y denunciando corrupción. La policía respondió con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, dejando varios detenidos y al menos 11 policías heridos.
Chile firma histórico contrato del litio
El país sudamericano selló un acuerdo con Rio Tinto y Enami para explotar tres salares en Atacama. El proyecto usará tecnología de extracción directa, con menor consumo de agua y terreno, consolidando a Chile como potencia en la transición energética.
