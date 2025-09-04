GRABADO el 04-09-2025

REVELAN conversación de PUTIN, XI JINPING y KIM JONG UN sobre inmortalidad Gestión

Una conversaciónfiltrada entre XiJinping, VladimirPutin y KimJongUn ha causado gran impacto a nivel mundial. Captada por micrófonos abiertos tras una foto grupal en la CumbredeBeijing, el audio muestra a los tres líderes del bloque alternativo hablando sobre avances en biotecnología, trasplantedetrganos y la posibilidad de alcanzar la inmortalidad en este siglo.



Según el fragmento difundido por medios internacionales, Putin habría comentado que en unos años será posible trasplantar órganos constantemente para prolongar la vida humana. A esto, Xi Jinping respondió que los estudios científicos proyectan que los seres humanos podrían vivir hasta los 150 años en este mismo siglo. El líder norcoreano Kim Jong Un, por su parte, expresó satisfacción por el reencuentro tras seis años y mostró entusiasmo por los avances tecnológicos compartidos.



El inusual momento refleja cómo China, Rusia y Corea del Norte no solo refuerzan sus lazos políticos y militares, sino que también buscan posicionarse como referentes en la ciencia y la innovación, en un contexto de creciente rivalidad con EstadosUnidos y Occidente.



