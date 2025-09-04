GRABADO el 04-09-2025

Noticias de 4 de setiembre: RUSIA defiende a VENEZUELA y llama INACEPTABLE a EEUU Noticiero

El ministro de relaciones interiores de Venezuela, DiosdadoCabello, lanzó una nueva amenaza contra MaríaCorinaMachado, líder opositora al régimen de NicolásMaduro, tras acusaciones sobre presuntos vínculos entre el chavismo y organizaciones de narcotráfico. Estas declaraciones aumentan la tensión política en medio de la represión contra la oposición.



Por su parte, Rusia defendió a Venezuela. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, MaríaZajárova, afirmó que la presión de EstadosUnidos contra el régimen de Maduro es inadmisible, subrayando el respaldo de Moscú a Caracas en plena escalada diplomática.



Mientras tanto, en territorio estadounidense, más de 250 mil venezolanos deberán abandonar el país tras el anuncio de la administración de DonaldTrump de poner fin al TPS (Estatus de Protección Temporal). Esta medida afecta a migrantes que llegaron huyendo de la crisis política y social en Venezuela desde 2021.



Además, el secretario de Estado, MarcoRubio, anunció que las organizaciones criminales ecuatorianas LosChoneros y LosLobos serán catalogadas como grupos terroristas, lo que abre un nuevo capítulo en la lucha regional contra el crimen organizado.



noticiashoy breakingnews DiosdadoCabello MaríaCorinaMachado NicolásMaduro TPS DonaldTrump Rusia EstadosUnidos MarcoRubio LosChoneros LosLobos



Diosdado Cabello amenaza a María Corina

oposición en Venezuela bajo presión

María Corina Machado y el chavismo

Rusia respalda a Nicolás Maduro

Estados Unidos presión sobre Venezuela

fin del TPS venezolanos en EE.UU.

Trump y deportaciones de venezolanos

crisis migratoria venezolana en EE.UU.

Marco Rubio declara terroristas a Los Choneros

Los Lobos Ecuador organizaciones criminales

narcotráfico y chavismo alianza



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

EN VIVO: TRUMP RENOMBRA EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA A DEPARTAMENTO DE GUERRA SUBTITULADO ESPAÑOL.

Gobierno de TRUMP detiene a 475 indocumentados en REDADA MASIVA en GEORGIA Gestión.

Noticias del 5 de setiembre: EEUU ENVIARÁ 10 F-35 A PUERTO RICO Y PREOCUPA A MADURO Noticiero.

Rusia considera objetivos legítimos las tropas que sean desplegadas en Ucrania Gestión.

TRUMP ordena despliegue de 10 F-35 y aumenta temor de VENEZUELA de posible intervención Gestión.

Noticias de 4 de setiembre: RUSIA defiende a VENEZUELA y llama INACEPTABLE a EEUU Noticiero.

MILICIANOS CON MADURO SOLO POR COMIDA, NO POR LEALTAD.

EL 80 DE MILITARES YA NO OBEDECEN A MADURO, ASEGURA MARIA CORINA RADAR24.

REVELAN conversación de PUTIN, XI JINPING y KIM JONG UN sobre inmortalidad Gestión.

Noticias del 4 de setiembre: 250 MIL VENEZOLANOS DEBERÁN AUTODEPORTARSE DE EEUU Noticiero.

¿Qué implica el fin del TPS de 250 mil venezolanos en EEUU? ¿Serán deportados? Gestión.

Así es el antes y después de Gaza tras la guerra entre Israel y Hamás Gestión.

Filtra conversación de PUTIN y XI JINPING sobre INMORTALIDAD y el transplante de órganos Gestión.

EXPERTO EN IA ANALIZA EL ATAQUE A LA 'NARCOLANCHA', ¿ES REAL O FALSO? RadarClips.

Noticias de 3 de setiembre: EEUU ADVIERTE A MADURO Y AL 'TREN DE ARAGUA' Noticiero.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.