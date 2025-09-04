GRABADO el 04-09-2025

Noticias de 4 de setiembre: RUSIA defiende a VENEZUELA y llama INACEPTABLE a EEUU

El ministro de relaciones interiores de Venezuela, DiosdadoCabello, lanzó una nueva amenaza contra MaríaCorinaMachado, líder opositora al régimen de NicolásMaduro, tras acusaciones sobre presuntos vínculos entre el chavismo y organizaciones de narcotráfico. Estas declaraciones aumentan la tensión política en medio de la represión contra la oposición.

Por su parte, Rusia defendió a Venezuela. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, MaríaZajárova, afirmó que la presión de EstadosUnidos contra el régimen de Maduro es inadmisible, subrayando el respaldo de Moscú a Caracas en plena escalada diplomática.

Mientras tanto, en territorio estadounidense, más de 250 mil venezolanos deberán abandonar el país tras el anuncio de la administración de DonaldTrump de poner fin al TPS (Estatus de Protección Temporal). Esta medida afecta a migrantes que llegaron huyendo de la crisis política y social en Venezuela desde 2021.

Además, el secretario de Estado, MarcoRubio, anunció que las organizaciones criminales ecuatorianas LosChoneros y LosLobos serán catalogadas como grupos terroristas, lo que abre un nuevo capítulo en la lucha regional contra el crimen organizado.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Día de los Ajíes Peruanos

Día de los Ajíes Peruanos

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Día Internacional de la Mujer Indígena

Día Internacional de la Mujer Indígena

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

