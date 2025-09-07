GRABADO el 07-09-2025

Noticias del 7 de setiembre: RUSIA ATACA EDIFICIO GUBERNAMENTAL EN KIEV Noticiero

Te contamos las 5 noticias más importantes del mundo este 7 de septiembre:

Rusia intensifica la guerra en Ucrania: Moscú lanzó el mayor ataque aéreo desde el inicio de la invasión, con más de 800 drones y misiles que golpearon por primera vez un edificio del gobierno en Kyiv. La ofensiva dejó víctimas mortales y ciudades como Odesa, Kryvyi Rih y Dnipro también fueron atacadas.

Protestas en Washington D.C.: Miles de personas marcharon contra la presencia de tropas federales y la Guardia Nacional, denunciando detenciones arbitrarias, acoso y vigilancia masiva bajo la administración de Donald Trump.

Egipto hace historia: Por primera vez, el Consejo de Estado juramentó a 46 mujeres juezas, marcando un avance histórico en la integración femenina dentro del poder judicial del país árabe.

Colombia pide apoyo a EE.UU.: El ministro de Defensa advierte sobre la posible retirada del respaldo estadounidense en la lucha antidrogas. Mientras Gustavo Petro busca cambiar el enfoque de la guerra contra el narcotráfico, el país atraviesa su mayor crisis de seguridad en una década.

Repatriación en Sudán del Sur: El gobierno de ese país anunció la devolución a México de Jesús Muñoz Gutiérrez, ciudadano deportado desde EE.UU. y condenado a cadena perpetua por asesinato, en medio de la política migratoria impulsada por Trump.

Desde Diario Gestión

