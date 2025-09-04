GRABADO el 04-09-2025

Noticias del 4 de setiembre: 250 MIL VENEZOLANOS DEBERÁN AUTODEPORTARSE DE EEUU Noticiero

Más de 250milvenezolanos en EstadosUnidos enfrentan un futuro incierto tras la decisión del presidente DonaldTrump de poner fin al TPS, el programa de Estatus de Protección Temporal que desde hace años otorgaba protección a quienes huyeron del régimen de NicolásMaduro. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans confirmó la medida, rechazando los recursos presentados contra el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que Trump invocó para acelerar la deportación de migrantes acusados de estar vinculados con organizaciones criminales como el TrendeAragua. Esta decisión ha generado temor en miles de familias venezolanas que han construido sus vidas en Estados Unidos y que ahora podrían ser deportadas en un corto plazo.



En paralelo, medios internacionales revelaron una filtración sorprendente: una conversación entre XiJinping, VladimirPutin y KimJongUn. Los líderes discutieron sobre los avances en biotecnología, el trasplante de órganos y la posibilidad de lograr la inmortalidad en el futuro.



El contenido del diálogo ha causado gran impacto en la comunidad científica y geopolítica, pues muestra cómo el bloque antioccidental busca no solo cooperación militar y económica, sino también liderazgo en el terreno de la ciencia y la innovación.

Mientras tanto, en el ámbito educativo, una jueza federal de Estados Unidos falló en contra de la Casa Blanca y revocó la orden de Trump de congelar fondos de la UniversidadHarvard. La institución se anota así una victoria en medio de la ofensiva política del mandatario contra las universidades más influyentes del país, a las que acusa de promover agendas contrarias a su gobierno.



Por otro lado, en Colombia, la violencia volvió a estremecer a la población. Dos militares resultaron gravemente heridos tras ser atacados con gasolina y fuego por un grupo de civiles durante una operación antinarcóticos en Putumayo, región fronteriza con Ecuador. Las tropas intentaban destruir un laboratorio de coca cuando fueron emboscadas en una asonada que revela los enormes riesgos que enfrentan los uniformados en la lucha contra el narcotráfico en zonas controladas por grupos criminales.



