Noticias de 5 de setiembre: TRUMP ORDENA DERRIBAR AVIONES VENEZOLANOS EN EL CARIBE Noticiero

El presidente de Estados Unidos, DonaldTrump, lanzó este viernes una contundente advertencia a Venezuela: si los cazas venezolanos ponen en peligro a las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe, serán derribados. Esta declaración ocurre en un contexto de creciente tensión geopolítica, luego del despliegue de 10 cazas F35 sobre la región caribeña, una medida que busca reforzar la presencia militar de EE. UU. en respuesta a maniobras consideradas hostiles por parte del régimen de Nicolás Maduro. La amenaza marca un endurecimiento del tono militar estadounidense bajo la nueva administración.



Además, Trump anunció que el tradicional Departamento de Defensa pasará a llamarse oficialmente DepartamentoDeGuerra, asegurando que este nombre refleja con mayor precisión el papel actual de las fuerzas armadas en un mundo marcado por conflictos activos como la guerra entre Rusia y Ucrania, y la crisis prolongada en Medio Oriente. La decisión ha generado controversia tanto dentro como fuera de EE. UU., con analistas advirtiendo sobre una retórica que eleva la tensión global.



Por su parte, el presidente de Rusia, VladimirPutin, elevó aún más las alarmas internacionales al declarar que todas las tropas occidentales que entren a Ucrania serán consideradas objetivos legítimos por Moscú. Esta amenaza directa a los aliados de la OTAN se produce mientras aumentan los rumores sobre un posible envío de tropas europeas para apoyar al ejército ucraniano. Putin subrayó que cualquier incursión extranjera será respondida sin advertencia, dejando claro que la línea roja rusa sigue firme y sin espacio para negociación diplomática.



En Medio Oriente, las FuerzasDeDefensaDeIsrael (FDI) confirmaron haber bombardeado un edificio en la Ciudad de Gaza, identificado como uno de los centros de mando de Hamas. La operación, parte de lo que Israel denomina su ofensiva final contra el grupo terrorista, se enmarca en una campaña militar intensificada para eliminar completamente la infraestructura operativa de Hamas. Este ataque incrementa aún más la presión sobre la población civil en Gaza, mientras la comunidad internacional demanda una salida diplomática al conflicto.



