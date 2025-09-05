Gobierno de TRUMP detiene a 475 indocumentados en REDADA MASIVA en GEORGIA Gestión
El pasado jueves 4 de septiembre de 2025, una masiva operación de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) resultó en la detención de 475 personas en la planta HyundaiLG en Ellabell, Georgia una de las redadas más grandes desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. La redada paralizó la construcción del megaproyecto de baterías para vehículos eléctricos, valorado en miles de millones y anunciado como el mayor desarrollo industrial del estado.
La mayoría de los detenidos serían ciudadanos surcoreanos Seúl expresó su "preocupación y pesar", y envió diplomáticos para atender el caso. Según ICE, algunos tenían visas vencidas o estaban en territorio ilegal, pero no todos estaban ingresando ilegalmente, incluso algunas personas fueron detenidas estando de paso legal.
Hyundai y LG informaron que ninguno de los detenidos era empleado directo y que cooperan con las autoridades, aunque la construcción queda en pausa. La operación involucra a múltiples agencias federales y resalta las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Sur en medio de una agenda migratoria más dura.
