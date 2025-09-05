GRABADO el 05-09-2025

Rusia considera objetivos legítimos las tropas que sean desplegadas en Ucrania Gestión

El presidente de Rusia, VladimirPutin, lanzó una nueva advertencia a los países aliados de Ucrania: si fuerzas de Occidente son desplegadas en territorio ucraniano, se convertirán en "objetivos legítimos". Esta declaración eleva la tensión en el conflicto en curso, mientras Putin acusa a las potencias occidentales de alimentar la guerra y obstaculizar cualquier intento real de una paz duradera en la región.

Putin afirmó que un posible despliegue militar occidental "no contribuirá a la paz a largo plazo" y reiteró que el fortalecimiento de los lazos militares entre Ucrania y sus aliados occidentales representa una de las "causas fundamentales del conflicto". Sus palabras llegan tras las recientes declaraciones del presidente ucraniano, VolodymyrZelensky, quien aseguró que miembros de la OTAN están evaluando enviar tropas a la zona.

El presidente del Consejo Europeo, AntónioCosta, confirmó que, si se concreta este movimiento, definitivamente no serán unos pocos, sino miles de soldados. Esta advertencia de Putin no solo apunta a frenar esa posible intervención, sino también a reafirmar su postura firme ante la creciente presencia militar extranjera.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta patronal de San Nicolás en Amazonas

Fiesta patronal de San Nicolás en Amazonas

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Nacimiento del cantante y compositor Rulli Rendo

Nacimiento del cantante y compositor Rulli Rendo

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

