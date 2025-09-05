Noticias del 5 de setiembre: EEUU ENVÍA 10 F-35 A PUERTO RICO Y PREOCUPA A MADURO Noticiero
En un movimiento que ha generado gran preocupación en Venezuela, Estados Unidos ha desplegado 10 aviones de combate F35 en PuertoRico, presuntamente para combatir cárteles de droga. Según fuentes en Washington, esta acción responde al sobrevuelo de dos aeronaves venezolanas sobre un buque estadounidense en el Caribe sur. El Departamento de Guerra, como lo rebautizó recientemente DonaldTrump, advirtió que no permitirá interferencias con sus operaciones antinarcóticos y antiterroristas.
Mientras tanto, el jefe de la diplomacia estadounidense, MarcoRubio, anunció una ayuda de casi 20 millones de dólares a Ecuador para fortalecer su lucha contra bandas de narcotráfico, designando a dos de estas como organizaciones terroristas. Esta medida refleja la creciente preocupación de EstadosUnidos por el avance del crimen organizado en América Latina y su impacto regional.
En el ámbito geopolítico global, VladimirPutin amenazó con atacar a cualquier tropa de Occidente que se despliegue en Ucrania, advirtiendo que serán considerados objetivos legítimos. Por su parte, el gobierno de China respondió con firmeza a las declaraciones de Trump, quien pidió a Europa presionar económicamente a Pekín por su presunto apoyo a Rusia.
En Oriente Medio, Israel ha anunciado que controla el 40 de Ciudad de Gaza, mientras su ministro de Defensa, IsraelKatz, advierte que se están abriendo las puertas del infierno con una ofensiva cada vez más intensa contra Hamás.
noticiashoy breakingnews internacionales EEUU Venezuela F35 Ecuador Putin Trump China Israel Gaza Ucrania Hamás
despliegue F35 en Puerto Rico
aviones combate contra narcos
provocación aérea Venezuela
Marco Rubio ayuda a Ecuador
bandas narcotráfico Ecuador
Putin amenaza a Occidente
tropas OTAN en Ucrania
China responde a Trump
apoyo chino a Rusia
conflicto Israel Gaza
Israel controla Ciudad de Gaza
ofensiva militar israelí
¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO
Desde Diario Gestión
¿Por qué crece el TEMOR ante el nuevo OPERATIVO contra MIGRANTES de TRUMP en CHICAGO? Gestión.
Ejército de ISRAEL lanzó miles de folletos sobre GAZA advirtiendo nueva ofensiva Gestión.
ECLIPSE LUNAR 2025 EN VIVO: LUNA DE SANGRE DEL 7 DE SEPTIEMBRE Gestión.
Casi 900 DETENIDOS en PROTESTAS de apoyo a grupo PROPALESTINO en Londres Gestión.
Israel derriba edificio residencial de 12 pisos en Gaza con familias adentro Gestión.
Noticias del 7 de setiembre: RUSIA ATACA EDIFICIO GUBERNAMENTAL EN KIEV Noticiero.
Noticias del 6 de setiembre: MADURO RESPONDE A TRUMP TRAS DESPLIQGUE DE F-35 EN EL CARIBE.
Noticias de 5 de setiembre: TRUMP ORDENA DERRIBAR AVIONES VENEZOLANOS EN EL CARIBE Noticiero.
EE.UU. DESTRUIRÁ AVIONES VENEZOLANOS QUE REPRESENTEN AMENAZA RADAR24.
EN VIVO: TRUMP RENOMBRA EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA A DEPARTAMENTO DE GUERRA SUBTITULADO ESPAÑOL.
Gobierno de TRUMP detiene a 475 indocumentados en REDADA MASIVA en GEORGIA Gestión.
Noticias del 5 de setiembre: EEUU ENVÍA 10 F-35 A PUERTO RICO Y PREOCUPA A MADURO Noticiero.
Rusia considera objetivos legítimos las tropas que sean desplegadas en Ucrania Gestión.
TRUMP ordena despliegue de 10 F-35 y aumenta temor de VENEZUELA de posible intervención Gestión.
Noticias de 4 de setiembre: RUSIA defiende a VENEZUELA y llama INACEPTABLE a EEUU Noticiero.
Además hoy día 08 de Setiembre en el calendario del Perú.
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.