ECLIPSE LUNAR 2025 EN VIVO: LUNA DE SANGRE DEL 7 DE SEPTIEMBRE Gestión
Este EclipseLunarTotal será uno de los eventos astronómicos más impactantes del año. España será testigo privilegiado del fenómeno desde principio a fin este domingo 7 de septiembre, en una transmisión en vivo imperdible. La totalidad lunar comenzará a las 19:31 (hora peninsular) y alcanzará su punto máximo a las 20:11, visible sin interrupciones en todo el país. ¿A qué hora ver el eclipse? ¿Cómo afecta su visibilidad? ¿Qué lo hace especial? En este directo te mostramos minuto a minuto cada fase del eclipse, desde la penumbra hasta su final a las 22:55.
Conéctate, disfruta y comparte este espectáculo celestial en tiempo real.
noticiashoy breakingnews ciencia España EclipseLunar Luna2025 astronomía eventoastronómico transmisiónenvivo septiembre2025
¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO
Eclipse Lunar Total
Eclipse Lunar 2025
Transmisión en vivo eclipse
Cuándo ver el eclipse lunar
Eclipse España horario
Fenómeno astronómico 2025
Totalidad lunar
Eclipse septiembre 2025
Dónde ver el eclipse lunar
Luna roja 2025
Eclipse en directo
Evento astronómico hoy
Eclipse visible en España
Astronomía en tiempo real
Luna llena y eclipse
Visibilidad eclipse lunar
Fases del eclipse
Punto máximo eclipse
Cielo despejado eclipse
Domingo astronómicoEclipse Lunar Total
Eclipse Lunar 2025
Transmisión en vivo eclipse
Cuándo ver el eclipse lunar
Eclipse España horario
Fenómeno astronómico 2025
Totalidad lunar
Eclipse septiembre 2025
Dónde ver el eclipse lunar
Luna roja 2025
Eclipse en directo
Evento astronómico hoy
Eclipse visible en España
Astronomía en tiempo real
Luna llena y eclipse
Visibilidad eclipse lunar
Fases del eclipse
Punto máximo eclipse
Cielo despejado eclipse
Domingo astronómico
Desde Diario Gestión
¿Por qué crece el TEMOR ante el nuevo OPERATIVO contra MIGRANTES de TRUMP en CHICAGO? Gestión.
Ejército de ISRAEL lanzó miles de folletos sobre GAZA advirtiendo nueva ofensiva Gestión.
ECLIPSE LUNAR 2025 EN VIVO: LUNA DE SANGRE DEL 7 DE SEPTIEMBRE Gestión.
Casi 900 DETENIDOS en PROTESTAS de apoyo a grupo PROPALESTINO en Londres Gestión.
Israel derriba edificio residencial de 12 pisos en Gaza con familias adentro Gestión.
Noticias del 7 de setiembre: RUSIA ATACA EDIFICIO GUBERNAMENTAL EN KIEV Noticiero.
Noticias del 6 de setiembre: MADURO RESPONDE A TRUMP TRAS DESPLIQGUE DE F-35 EN EL CARIBE.
Noticias de 5 de setiembre: TRUMP ORDENA DERRIBAR AVIONES VENEZOLANOS EN EL CARIBE Noticiero.
EE.UU. DESTRUIRÁ AVIONES VENEZOLANOS QUE REPRESENTEN AMENAZA RADAR24.
EN VIVO: TRUMP RENOMBRA EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA A DEPARTAMENTO DE GUERRA SUBTITULADO ESPAÑOL.
Gobierno de TRUMP detiene a 475 indocumentados en REDADA MASIVA en GEORGIA Gestión.
Noticias del 5 de setiembre: EEUU ENVÍA 10 F-35 A PUERTO RICO Y PREOCUPA A MADURO Noticiero.
Rusia considera objetivos legítimos las tropas que sean desplegadas en Ucrania Gestión.
TRUMP ordena despliegue de 10 F-35 y aumenta temor de VENEZUELA de posible intervención Gestión.
Noticias de 4 de setiembre: RUSIA defiende a VENEZUELA y llama INACEPTABLE a EEUU Noticiero.
Además hoy día 08 de Setiembre en el calendario del Perú.
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.