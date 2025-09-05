EN VIVO: TRUMP RENOMBRA EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA A DEPARTAMENTO DE GUERRA SUBTITULADO ESPAÑOL
El presidente DonaldTrump anuncia este 5 de septiembre de 2025 un cambio histórico: el Departamento de Defensa de EE.UU. pasa a llamarse Departamento de Guerra. Una decisión cargada de simbolismo que busca recuperar el espíritu guerrero en la política militar norteamericana.
Además, el gobierno ordena el despliegue de 10 cazas F-35 en Puerto Rico, intensificando la ofensiva contra los carteles en el Caribe. ¿Qué implica este cambio para EE.UU. y el mundo?
Desde Diario Gestión
