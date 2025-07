GRABADO el 22-07-2025

¡ALZAN LA VOZ! Escolares cantan Flor de Retama contra la delincuencia y el abandono del Gobierno

Estudiantes sorprenden en desfile escolar con mensaje contra la delincuencia. Los estudiantes de nivel primario del colegio Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres del distrito de El Agustino sorprendieron a las autoridades durante el desfile escolar con una emotiva presentación en la que alzaron su voz contra la delincuencia que continúa azotando al país.



A ritmo de la emblemática canción Flor de Retama criticada por algunos sectores que la asocian erróneamente con una apología al terrorismo los niños reivindicaron el mensaje original de la composición, que refleja el sufrimiento del pueblo durante los años de violencia en los años 80. En esta ocasión, adaptaron la letra al contexto actual, en el que la delincuencia sigue atemorizando a la población.



Con su participación, los escolares hicieron un llamado de atención a las autoridades y a la ciudadanía para no rendirse ni guardar silencio ante este problema, justo en la antesala de las celebraciones por Fiestas Patrias.



