GRABADO el 07-08-2025

Intento de asalto dejó a vigilante herido

Un violento intento de asalto se registró a plena luz del día en la agencia bancaria mi banco, ubicada en la cuadra 4 de la calle Lima en la provincia de Chepén, a solo media cuadra de la plaza de armas.



Dos delincuentes descendieron de una motocicleta e irrumpieron en el local, donde redujeron al agente de seguridad Juan Carlos Silva Céspedes (36), golpeándolo en la cabeza con la cacha de un arma. El trabajador cayó al suelo mientras los atacantes le arrebataron su arma de fuego y huyeron disparando al aire por la cuadra 5.



El hecho fue captado por las cámaras de seguridad del establecimiento, las cuales registraron el momento exacto del ataque. Se presume que los delincuentes tenían como objetivo principal sustraer el arma del vigilante, ya que no lograron llevarse dinero de la agencia. La alarma del banco se activó automáticamente y las puertas se cerraron, lo que impidió que los hampones accedieran al área de atención al cliente.



Los usuarios que se encontraban dentro del banco quedaron aterrorizados y fueron evacuados poco a poco por personal de seguridad, hasta menores de edad vivieron estos momentos de angustia.



Agentes de la Depincri Chepén llegaron para iniciar las diligencias correspondientes, mientras una ambulancia trasladó al vigilante herido a un centro de salud cercano. El hecho ha generado preocupación entre los vecinos por la inseguridad en una zona tan céntrica de la ciudad.



