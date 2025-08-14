GRABADO el 14-08-2025

Choque de autos deja uno volcado

En el distrito de La Esperanza, un violento accidente de tránsito se registró en la cuadra 13 de la avenida Tahuantinsuyo, el cual dejó como saldo a una persona herida. El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana del miércoles y quedó grabado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa a un auto Hyundai blanco desplazándose a excesiva velocidad, impactando contra un vehículo Kia y provocando que este volcara.

El conductor del Kia sufrió una lesión en la cabeza y fue trasladado de inmediato a un nosocomio por personal de una ambulancia. Vecinos indicaron que en esta vía es frecuente que los vehículos circulen a gran velocidad, generando riesgo para transeúntes y residentes.

El fuerte impacto alertó a la zona, movilizando a agentes de seguridad ciudadana y a la Policía Nacional para las diligencias correspondientes. El vehículo Kia quedó con vidrios rotos y sin el espejo retrovisor, evidenciando la magnitud del choque.

Moradores esperan que las autoridades tomen acciones inmediatas, pues hace poco en esta avenida un accidente tuvo como saldo a una persona fallecida. Padres de familia también se encuentran preocupados pues circulan a diario con sus hijos con destino a los diferentes centros educativos.

Síguenos en nuestras redes sociales:

FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru
X: https://twitter.com/TVCosmosPeru
TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu
IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/

Página Web: https://tvcosmos.pe/

SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/

TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Existe un déficit de 2 mil enfermeros en la región.

Cuatro viviendas afectadas por detonación de dinamita.

Desconocidos incendiaron bus de transporte público.

El 30 de agosto podrán visitar gratuitamente la Huaca Toledo.

Trabajadores del PJ realizan plantón por incremento de remuneración.

Cae clan familiar en estafa de Pepitas de oro.

Sujetos roban vehículo y después tuvieron que abandonarla.

Sujetos fueron detenidos con evidencias extorsivas.

Choque de autos deja uno volcado.

Estallido por fuga de gas dejó a tres heridos.

Adulta mayor falleció tras ser atropellada por camioneta.

Detonan explosivo en negocio de urb. Monserrate.

Sujeto pretendía asaltar a joven y fue capturado.

Aperturan mesa técnica para ejecutar proyecto de agua.

Dictan prisión preventiva a investigado por feminicidio.

Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Cosmos Perú

video

Existe un déficit de 2 mil enfermeros en la región

video

Cuatro viviendas afectadas por detonación de dinamita

video

Desconocidos incendiaron bus de transporte público

video

El 30 de agosto podrán visitar gratuitamente la Huaca Toledo

video

Trabajadores del PJ realizan plantón por incremento de remuneración

video

Cae clan familiar en estafa de Pepitas de oro

video

Sujetos roban vehículo y después tuvieron que abandonarla

video

Sujetos fueron detenidos con evidencias extorsivas

video

Choque de autos deja uno volcado

video

Estallido por fuga de gas dejó a tres heridos

video

Adulta mayor falleció tras ser atropellada por camioneta

video

Detonan explosivo en negocio de urb. Monserrate

video

Sujeto pretendía asaltar a joven y fue capturado

video

Aperturan mesa técnica para ejecutar proyecto de agua

video

Dictan prisión preventiva a investigado por feminicidio

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad de la Virgen de la Asunción en Huata (Ancash)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Huata (Ancash)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad y Feria de la Virgen de la Asunción en Cutervo (Cajamarca)

Festividad y Feria de la Virgen de la Asunción en Cutervo (Cajamarca)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Umachiri (Puno)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Umachiri (Puno)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 15 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo