GRABADO el 14-08-2025

Choque de autos deja uno volcado

En el distrito de La Esperanza, un violento accidente de tránsito se registró en la cuadra 13 de la avenida Tahuantinsuyo, el cual dejó como saldo a una persona herida. El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana del miércoles y quedó grabado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa a un auto Hyundai blanco desplazándose a excesiva velocidad, impactando contra un vehículo Kia y provocando que este volcara.



El conductor del Kia sufrió una lesión en la cabeza y fue trasladado de inmediato a un nosocomio por personal de una ambulancia. Vecinos indicaron que en esta vía es frecuente que los vehículos circulen a gran velocidad, generando riesgo para transeúntes y residentes.



El fuerte impacto alertó a la zona, movilizando a agentes de seguridad ciudadana y a la Policía Nacional para las diligencias correspondientes. El vehículo Kia quedó con vidrios rotos y sin el espejo retrovisor, evidenciando la magnitud del choque.



Moradores esperan que las autoridades tomen acciones inmediatas, pues hace poco en esta avenida un accidente tuvo como saldo a una persona fallecida. Padres de familia también se encuentran preocupados pues circulan a diario con sus hijos con destino a los diferentes centros educativos.



