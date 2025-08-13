GRABADO el 13-08-2025

Aperturan mesa técnica para ejecutar proyecto de agua

Llegaron a un consenso. El administrador de la municipalidad del distrito Alto Trujillo, Joseph Cubas, informó que tras una reunión con el directorio de Sedalib, se dio la factibilidad técnica para la ejecución de un proyecto de agua. Este 05 de setiembre sostendrán una nueva mesa de diálogo.



Refirió que el 50 de pobladores de Alto Trujillo no cuentan con el servicio de agua, por lo que urge el visto bueno del proyecto para la instalación de pozos tubulares, una obra que permitiría incorporar hasta 750 litros por segundo al sistema, de los cuales Alto Trujillo solo necesita 320 litros, según estimaciones preliminares.



Saludó la apertura del nuevo directorio de Sedalib para evaluar el proyecto, el cual según dijo la comuna de Alto Trujillo se encargaría de elaborar el perfil y expediente técnico.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Adulta mayor falleció tras ser atropellada por camioneta.

Detonan explosivo en negocio de urb. Monserrate.

Sujeto pretendía asaltar a joven y fue capturado.

Aperturan mesa técnica para ejecutar proyecto de agua.

Dictan prisión preventiva a investigado por feminicidio.

Del 20 al 29 de setiembre será feria internacional de calzado.

Expulsan a Juan José Fort de Alianza para el Progreso.

Caen sujetos que hurtaban cobre de cables de telefonía.

Acuña desmiente irregularidades y retira a gerente de infraestructura.

Atienden a alumnos para evitar que abandonen el colegio.

Inscripciones abiertas para participar de talleres gratuitos.

Caos vehicular y malestar por obras en zonas cercanas.

Este 15 de agosto será el Simulacro Nacional Multipeligro.

Más de 400 mil escolares reiniciaron clases en la región.

Sicarios asesinaron a conductor de miniván.

Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.