GRABADO el 10-09-2025

¡INDIGNADA! Dina se rodea de militares para decirle a la ONU que no va a permitir intromisiones

Ministro Malaver asegura que Vladimir Cerrón sigue prófugo gracias a la ayuda de inteligencias extranjeras



Dina Boluarte se rodea de militares y toma fuerzas para responder críticas de la ONU contra la Ley de Amnistía.



Congresista Soto critica iniciativa que buscaría sancionar difusión de chats en medios de comunicación



Desde El Búho pe

¡LO NINGUNEARON! Show en el Congreso por ministro del Interior: Patricia Chirinos se burló.

TERRIBLE PATALETA Edwin Martínez arma show en el Parlamento: tuvieron que tratarlo como niño.

Ayacucho: Alcaldes de centros poblados continúan protestando y pidiendo a Oscorima que les dé la car.

Cusco: Comunidades de Machu Picchu alzan la voz y anuncian paro para exigir fin del monopolio.

Junín: Caso UNCP: Crímenes fueron parte de una estrategia militar, no excesos individuales.

¡INDIGNADA! Dina se rodea de militares para decirle a la ONU que no va a permitir intromisiones.

PASÓ EN EL PERÚ: Colegio de Periodistas rechaza medidas que afectarían la libertad de prensa.

Educación sexual escolar en debate, ¿por qué se oponen a hablar del tema? AGENDA REGIONAL.

EL SUSTO DE SU VIDA Congresista cuenta que se salvó de ser asaltado: pide cárcel para adolescentes.

Enemigo público N 2 del Perú: López Aliaga Pico a Pico con Mabel Cáceres.

ESCÁNDALO INTERNACIONAL Periodistas mexicanos se burlan del congreso peruano por Claudia Sheinbaum.

JUGANDO CON FUEGO Dina Boluarte dispara contra el fujimorismo: Yo no pago fajos de billetes".

Ayacucho: Fenatep anuncia vigilancia a Boluarte por promulgación de ley de pensiones.

Machu Picchu al borde del caos: disputa por el transporte de turistas podría detonar enfrentamientos.

La Libertad: Denuncian que gestión de César Acuña habría sobrevalorado compra de patrulleros.

Además hoy día 11 de Setiembre en el calendario del Perú.

