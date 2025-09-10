GRABADO el 10-09-2025

PASÓ EN EL PERÚ: Colegio de Periodistas rechaza medidas que afectarían la libertad de prensa

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 10 setiembre 2025



AYACUCHO: Colegio de Periodistas rechaza medidas que afectarían la libertad de prensa

LA LIBERTAD: No soy corrupto, investiguen, César Acuña niega sobrecosto en compra de patrulleros

CUSCO: Médicos de EsSalud denuncian corrupción, falta de presupuesto y futuro colapso en la atención a los asegurados

LAMBAYEQUE: Gremios de EsSalud acataron segundo día de huelga

LORETO: Enfermeras en contra de privatización de EsSalud

JUNÍN: Frustran robo de oficina de regidor que apoyó vacancia de alcalde

AREQUIPA: Dos incendios forestales consumieron 514 hectáreas de pastizales naturales y tunales en Arequipa



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú



¡LO NINGUNEARON! Show en el Congreso por ministro del Interior: Patricia Chirinos se burló.

TERRIBLE PATALETA Edwin Martínez arma show en el Parlamento: tuvieron que tratarlo como niño.

Ayacucho: Alcaldes de centros poblados continúan protestando y pidiendo a Oscorima que les dé la car.

Cusco: Comunidades de Machu Picchu alzan la voz y anuncian paro para exigir fin del monopolio.

Junín: Caso UNCP: Crímenes fueron parte de una estrategia militar, no excesos individuales.

¡INDIGNADA! Dina se rodea de militares para decirle a la ONU que no va a permitir intromisiones.

Educación sexual escolar en debate, ¿por qué se oponen a hablar del tema? AGENDA REGIONAL.

EL SUSTO DE SU VIDA Congresista cuenta que se salvó de ser asaltado: pide cárcel para adolescentes.

Enemigo público N 2 del Perú: López Aliaga Pico a Pico con Mabel Cáceres.

ESCÁNDALO INTERNACIONAL Periodistas mexicanos se burlan del congreso peruano por Claudia Sheinbaum.

JUGANDO CON FUEGO Dina Boluarte dispara contra el fujimorismo: Yo no pago fajos de billetes".

Ayacucho: Fenatep anuncia vigilancia a Boluarte por promulgación de ley de pensiones.

Machu Picchu al borde del caos: disputa por el transporte de turistas podría detonar enfrentamientos.

La Libertad: Denuncian que gestión de César Acuña habría sobrevalorado compra de patrulleros.

Además hoy día 11 de Setiembre en el calendario del Perú.

