GRABADO el 13-09-2025

Junín: Ministro de Trabajo, Daniel Maurate, esquiva responder sobre reforma de pensiones

El gobernador Zósimo Cárdenas entregó un reconocimiento al ministro de Trabajo, Daniel Maurate, destacando su liderazgo en la generación de empleo digno y la labor en favor del trabajo en Junín durante la ceremonia por los 200 años de creación política de la región.

Maurate, el ministro más antiguo del gabinete de Dina Boluarte, recibió el homenaje por su gestión en la promoción del empleo formal y la creación de puestos laborales en Junín.

Tras el acto, el ministro evitó responder sobre la reforma del sistema de pensiones, vigente desde el cinco de septiembre de 2025, que genera debate por el aporte obligatorio del 2 para trabajadores independientes, la pensión mínima garantizada, los cambios en jubilación y retiros, el alto costo fiscal y la falta de atención a la informalidad laboral y comisiones de las AFP.



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

junin ministrodetrabajo danielmaurate leyproafps sistemaprivadodepensiones pasoenelperú noticiasperu redmediosregionalesperu

Desde El Búho pe

Además hoy día 14 de Setiembre en el calendario del Perú.

