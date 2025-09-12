GRABADO el 12-09-2025

PASÓ EN EL PERÚ: Ministro de Trabajo, Daniel Maurate, esquiva responder sobre reforma de pensiones

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 12 setiembre 2025



JUNÍN: Ministro de Trabajo, Daniel Maurate, esquiva responder sobre reforma de pensiones

LORETO: Municipios deben destinar 5 del canon petrolero a comunidades indígenas

CUSCO: Jóvenes mujeres fundan ALIADA frente a cifras récord de violencia

AYACUCHO: Incendios urbanos se convierten en el riesgo más frecuente en la región

LAMBAYEQUE: Dirigente nacional de movimientos regionales cuestiona a partidos políticos



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú



¡Accede a contenido exclusivo y beneficios especiales!

Únete a Buhocomunidad aquí https://elbuho.pe/comunidad/

Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

Desde El Búho pe

Loreto: Municipios deben destinar 5 del canon petrolero a comunidades indígenas PASÓ EN EL PERÚ.

Incendio en las faldas de Misti en Arequipa se extiende.

Ordenanza sobre ESI no busca quitar patria potestad ni suplantar a los padres, señala exministra.

CONTRA LAS AFP PNP reprime a jóvenes que rechazan la polémica reforma del sistema de pensiones.

Junín: Ministro de Trabajo, Daniel Maurate, esquiva responder sobre reforma de pensiones.

Los audios del ministroll Santiváñez, el final se acerca Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Cusco: Candidato es rechazado por pasear gigantesco huaco fálico en plaza de Armas PASÓ EN EL PERÚ.

Junín: Satipo paga 32 más por combustible que otras municipalidades de la selva central PASÓ EN E.

Ayacucho: Fredepa realizó plantón en Huamanga luego de suspender paro regional PASÓ EN EL PERÚ.

¡BOMBAZA! No es IA: Santivañez esta desaparecido luego de audios que demuestran su mafia.

Educación sexual escolar en debate, ¿por qué se oponen a hablar del tema? AGENDA REGIONAL.

Enemigo público N 2 del Perú: López Aliaga Pico a Pico con Mabel Cáceres.

¿SE CONTRADICE? Vizcarra echó flores a Pedro Castillo, pero luego dice que jamás habló con él.

PASÓ EN EL PERÚ: Ministro de Trabajo, Daniel Maurate, esquiva responder sobre reforma de pensiones.

PASÓ EN EL PERÚ: Colegio de Periodistas rechaza medidas que afectarían la libertad de prensa.

Además hoy día 14 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.