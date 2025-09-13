GRABADO el 13-09-2025

Cusco: Candidato es rechazado por pasear gigantesco huaco fálico en plaza de Armas PASÓ EN EL PERÚ

El huaquito de la fertilidad, símbolo del partido Un Camino Diferente, cuyo candidato presidencial es el vacado alcalde de trujillo Arturo Fernández, llegó a la ciudad imperial y desató críticas por un presunto uso político de un bien cultural. Al parecer el pintoresco personaje político no sabe que Cusco es una ciudad patrimonio mundial por su valor histórico y cultural y prendió su altavoz en plena plaza de armas wakaypata.

En medio de un tenso intercambio con ciudadanos cusqueños que le pedían que se retire, Fernández defendió su fálico monumento señalando que es un homenaje a la cultura mochica, aunque también deslizó frases ofensivas que encendieron aún más el debate.

Finalmente El aspirante a presidente del Perú tuvo que retirarse tras ser intervenido por la policía y serenazgo.

Pero no se quedó atrás, Fernández aprovechó la situación para cuestionar al alcalde del Cusco luis Pantoja por la acumulación de basura a pocas cuadras del centro histórico, prometiendo que, de llegar al poder, comprará contenedores y sancionará a las autoridades negligentes que no recogen la basura.



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

cusco arturofernandez elecciones2026 pasoenelperú noticiasperu redmediosregionalesperu

Desde El Búho pe

