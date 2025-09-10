GRABADO el 10-09-2025

Educación sexual escolar en debate, ¿por qué se oponen a hablar del tema? AGENDA REGIONAL

AGENDA REGIONAL Un encendido debate sobre la educación sexual integral en los centros educativos se ha desatado en Arequipa por una ordenanza regional que la implementa para los colegios de la región. La Red de Medios Regionales abre el debate sobre el tema y sus efectos en las regiones del Perú.



Además hoy día 11 de Setiembre en el calendario del Perú.

