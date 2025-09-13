GRABADO el 13-09-2025

La Municipalidad Provincial de Satipo pagó S/ 19.80 por galón de diésel en julio, un precio 32 más alto que el desembolsado por comunas vecinas de la selva central. Chanchamayo adquirió el mismo combustible a S/ 15.00 y Pichanaqui a S/ 15.95, lo que coloca a Satipo como la municipalidad que compra el combustible más caro.

La operación se concretó mediante el Contrato N 007-2025-MPS/GM, que incluyó la compra de 15,016 galones de diésel B5 S-50 para la planta de valorización de residuos en Río Negro. El proveedor es un contratista recurrente que ya facturó más de S/ 5 millones con la municipalidad de Satipo en lo que va del 2025.

El comparativo de contratos evidencia que Satipo pagó S/ 4.80 más por galón que Chanchamayo y S/ 3.85 más que Pichanaqui. Solo en este contrato, la diferencia respecto a Chanchamayo representa un sobrecosto cercano a los S/ 72 mil.

El alcalde de Satipo, César Merea, precandidato a la gobernación regional de Junín por Batalla Perú, partido del gobernador Zósimo Cárdenas, no se ha pronunciado sobre las diferencias detectadas.



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

Desde El Búho pe

